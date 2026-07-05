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Şanlıurfa’da başkasının yerine sınava giren 5 kişiye tutuklama

Şanlıurfa’da başkasının yerine sınava giren ve joker olarak adlandırılan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa’da başkasının yerine sınava giren 5 kişiye tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sürücü belgesi almak isteyen kursiyerlerin yerine sınava girdiği bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda joker aday olarak tabir edilen 5 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan atamalarda ise çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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