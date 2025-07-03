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Şanlıurfa’da betonun altında mahsur kalan 2 kedi kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde betonun altında mahsur kalan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Şanlıurfa’da betonun altında mahsur kalan 2 kedi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Yukarıyakınyol Mahallesi’nde meydana geldi. Bir inşaat alanında çalışan vatandaşlar, betonun altından gelen kedi seslerini fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden itfaiye ekipleri, kedi yavrularına zarar vermemek için dikkatli ve teknik bir çalışma yürüttü.

İKİ YAVRU KEDİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE KURTARILDI

Betonun dikkatlice delinmesinin ardından, iki yavru kedi sağlıklı şekilde kurtarıldı. Vatandaşlar, kedi yavrularını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kedi enkaz
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