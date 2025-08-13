HABER

Şanlıurfa’da birer gün arayla sulama kanalında 2 ceset bulundu

ŞANLIURFA’da sulama kanalında, birer gün arayla bir erkek ve bir kadın cesedi bulundu.

Karşıyaka Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde vatandaşlar, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sualtı arama kurtarma ekipleri, 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve üzerinde kimlik bulunmayan erkek cesedini sudan çıkardı. Uzun süredir suda olduğu değerlendirilen ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aynı bölgede bugün sabah saatlerinde sulama kanalındaki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarla olay yerine gelen dalgıç ekipleri, arama çalışmaları sonucu, sudan 18 yaşlarında bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Olay yeri incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa
