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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu! 4 kişi tutuklandı, 2 kişi sınır dışı edildi

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne finansal destek verdiği belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2'si sınır dışı edildi.

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu! 4 kişi tutuklandı, 2 kişi sınır dışı edildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde toplam 5 milyon 320 bin TL işlem hacmine sahip hesap hareketliliği bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 zanlı ise sınır dışı edildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa DEAŞ
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