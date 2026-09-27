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Şanlıurfa’da ‘dolandırıcılık’ suçundan aranan şahıs Kayseri’de yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce ‘dolandırıcılık’ suçundan aranan şahıs yakalandı.

Şanlıurfa’da ‘dolandırıcılık’ suçundan aranan şahıs Kayseri’de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte huzuru sağlama, suç ve suçluyla mücadele çerçevesinde uygulama yapıldı. Ekipler tarafından Uğurevler Mahallesi’nde yapılan uygulamada, Şanlıurfa Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında ‘dolandırıcılık’ suçundan aranması bulunan Ö.D. (30) yakalandı. Gözaltına alınan Ö.D. sağlık kontrolünün ardından gerekli işlemler için karakola götürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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