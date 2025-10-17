Şanlıurfa’da ele geçirildi, tam 1 ton! Vatandaşlara yedirilmek üzere hazırlanmış...

Şanlıurfa’da halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik önemli bir denetim gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile birlikte, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) Perakendeciler Sitesi'nde bulunan et depolarına kapsamlı bir denetim düzenledi.

KOKMUŞ VE BOZULMUŞ

Polis ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, halkın tüketimine sunulmak üzere hazırlanan sağlıksız ve bozulmuş etler ele geçirildi. Denetimler sırasında tek tek açılan et depolarında yapılan kontroller sonucunda, hijyenik olmayan şartlarda saklanan, kokmuş ve bozulmuş etlere rastlandı.

VATANDAŞA YEDİRİLMEK ÜZERE HAZIRLANMIŞ!

Uzman ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde, ele geçirilen yaklaşık 1 ton etin insan sağlığına kesinlikle uygun olmadığı belirlendi. Bozuk etlerin özellikle lokanta ve benzeri toplu tüketim yapılan işletmelerde, vatandaşlara yedirilmek üzere hazırlandığı tespit edildi.

İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen bozuk etler, zabıta ve gıda kontrol ekipleri tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çöp Merkezi’ne götürülerek burada usulüne uygun şekilde imha edildi. Halk sağlığını hiçe sayan bu girişime karşı sert önlemler alındı.

DEPOLAR MÜHÜRLENDİ

Denetim sonrası sağlıksız etlerin bulunduğu depolar, mühürlenerek faaliyetten men edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan depo sahiplerine yönelik olarak da cezai işlem uygulandı.

(İHA)