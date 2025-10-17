HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa’da ele geçirildi, tam 1 ton! Vatandaşlara yedirilmek üzere hazırlanmış...

İçerik devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ŞUTİM'deki et depolarına baskın düzenledi. Lokantalarda pişirilmek üzere hazırlanmış yaklaşık 1 ton bozuk et ele geçirdi.

Şanlıurfa’da halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik önemli bir denetim gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile birlikte, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) Perakendeciler Sitesi'nde bulunan et depolarına kapsamlı bir denetim düzenledi.

Şanlıurfa’da ele geçirildi, tam 1 ton! Vatandaşlara yedirilmek üzere hazırlanmış... 1

KOKMUŞ VE BOZULMUŞ

Polis ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, halkın tüketimine sunulmak üzere hazırlanan sağlıksız ve bozulmuş etler ele geçirildi. Denetimler sırasında tek tek açılan et depolarında yapılan kontroller sonucunda, hijyenik olmayan şartlarda saklanan, kokmuş ve bozulmuş etlere rastlandı.

Şanlıurfa’da ele geçirildi, tam 1 ton! Vatandaşlara yedirilmek üzere hazırlanmış... 2

VATANDAŞA YEDİRİLMEK ÜZERE HAZIRLANMIŞ!

Uzman ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde, ele geçirilen yaklaşık 1 ton etin insan sağlığına kesinlikle uygun olmadığı belirlendi. Bozuk etlerin özellikle lokanta ve benzeri toplu tüketim yapılan işletmelerde, vatandaşlara yedirilmek üzere hazırlandığı tespit edildi.

Şanlıurfa’da ele geçirildi, tam 1 ton! Vatandaşlara yedirilmek üzere hazırlanmış... 3

İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen bozuk etler, zabıta ve gıda kontrol ekipleri tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çöp Merkezi’ne götürülerek burada usulüne uygun şekilde imha edildi. Halk sağlığını hiçe sayan bu girişime karşı sert önlemler alındı.

Şanlıurfa’da ele geçirildi, tam 1 ton! Vatandaşlara yedirilmek üzere hazırlanmış... 4

DEPOLAR MÜHÜRLENDİ

Denetim sonrası sağlıksız etlerin bulunduğu depolar, mühürlenerek faaliyetten men edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan depo sahiplerine yönelik olarak da cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa’da ele geçirildi, tam 1 ton! Vatandaşlara yedirilmek üzere hazırlanmış... 5

Şanlıurfa’da ele geçirildi, tam 1 ton! Vatandaşlara yedirilmek üzere hazırlanmış... 6

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devrilen traktörün altında kalan sürücü can verdiDevrilen traktörün altında kalan sürücü can verdi
Motosiklet sürücüsü yaralandıMotosiklet sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.