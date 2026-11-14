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Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, anne ve baba hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi muayene istasyonu mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kepçeye, Abdullah Polat idaresindeki otomobil çarptı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Feci kazada otomobilde bulunan Abdullah Polat ve eşi Seher Polat, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan iki çocuk yaralandı.

Yaralı çocuklar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa da feci kaza! Ölü ve yaralılar var 1

Şanlıurfa da feci kaza! Ölü ve yaralılar var 2

Şanlıurfa da feci kaza! Ölü ve yaralılar var 3

Şanlıurfa da feci kaza! Ölü ve yaralılar var 4

Şanlıurfa da feci kaza! Ölü ve yaralılar var 5

Şanlıurfa da feci kaza! Ölü ve yaralılar var 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa
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