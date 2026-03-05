Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Birecik ilçesine bağlı Bentbahçesi Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, virajdan sola dönmek isteyen ve sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile düz yolda seyir halinde bulunan otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak yol kenarına çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



