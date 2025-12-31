Şanlıurfa'da hastalar paletli ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesine bağlı Kadıköy kırsal mahallesinde 46 yaşındaki Nadire Duygu'nun yüksekten düşmesi üzerine yapılan ihbar sonrası sağlık ekipleri harekete geçti. Paletli ambulans zorlu hava ve yol şartlarına rağmen bölgeye ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan hasta paletli ambulansla güvenli alana alınarak normal ambulansa nakledildi. Ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan hastanın tedavisine başlandı.

Viranşehir ilçesi Kumçeşme kırsal mahallesinde konvülsiyon geçiren 6 aylık bebek için de 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Kapalı yollar nedeniyle paletli ambulansla bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi evinde gerçekleştirdi. Daha sonra paletli ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne nakledilen bebeğin tedavisine başlandı. Baba Ahmet Taşkın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çocuğunun havale geçirdiğini bildirdiğini, kısa sürede paletli ambulansın evlerine ulaştığını ve zamanında yapılan müdahale sayesinde çocuğunun hastaneye güvenli şekilde nakledildiğini ifade etti. Taşkın, Sağlık Bakanlığı'na, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Cumhurbaşkanlığı'na teşekkür etti.

Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Karabahçe kırsal mahallesinde de daha önce 12 kez anjiyografi geçirmiş ve bypass ameliyatı bulunan 62 yaşındaki Abdullah Çetin, paletli ambulansla bulunduğu yerden alınarak Siverek Devlet Hastanesi'ne güvenli bir şekilde nakledildi.

Öte yandan, 78 hasta ambulansla hastanelere güvenli bir şekilde ulaştırıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır