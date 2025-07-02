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Şanlıurfa'da Karaköprü'de afet konutları tamamlandı! Bakan Kurum: Bu güvenin adı TOKİ

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Ufuk Dağ

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 2 bin 738 konutun yapımı tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahibi Ayşe Elman’ın “Dışarıdan 10 daire verseler, yine de buradan ayrılmam” sözünü alıntılayarak, “Bu güvenin adı: TOKİ. Şanlıurfa Karaköprü’deki 2 bin 738 yuvamızda hayat yeniden başladı. Birlikte güçlü yarınlara” mesajını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 6 Şubat depremlerinden etkilenen Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yürüttüğü inşa çalışmalarını tamamladı. 2 bin 738 konuttan oluşan projede, vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye başladı. Bölgeye konutların yanı sıra 2 cami, 1 okul ve 8 ticari ünite de inşa edildi. TOKİ uzmanı Melih Dilbaş, konutların tünel kalıp sistemiyle radye temel üzerine yapıldığını söyledi.

Şanlıurfa da Karaköprü de afet konutları tamamlandı! Bakan Kurum: Bu güvenin adı TOKİ 1

BAKAN KURUM: 2 BİN 738 YUVAMIZDA HAYAT YENİDEN BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarına taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hak sahibi Ayşe Elman’ın “Dışarıdan 10 daire verseler, yine de buradan ayrılmam” sözünü alıntılayan Bakan Kurum, “Bu güvenin adı: TOKİ. Şanlıurfa Karaköprü’deki 2 bin 738 yuvamızda hayat yeniden başladı. Birlikte güçlü yarınlara” mesajını verdi.

Şanlıurfa da Karaköprü de afet konutları tamamlandı! Bakan Kurum: Bu güvenin adı TOKİ 2

“ARTIK BU BENİM EVİM DEDİM”

Hak sahiplerinden Ayşe Elman, TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkat çekti: Daha önce balkonlarımız, evlerimiz, odalarımız büyük olsun isterdik. Ama artık evin güzelliği ya da genişliği önemli değil diyoruz. Önemli olan sağlamlığı. Bana başka yerden 10 tane daire de verseler TOKİ’nin dışına çıkmam. TOKİ yapıları gerçekten kuvvetli.

Şanlıurfa da Karaköprü de afet konutları tamamlandı! Bakan Kurum: Bu güvenin adı TOKİ 3

Şimdi okulumuz, elektriğimiz, suyumuz, doğalgazımız, her şeyimiz tamam. Çocuklar da artık kendi odalarını buldular. Buraya taşındığımdan bu yana çocuklarım güzel bir uyku uyumaya başladı. Ben de ‘artık bu benim evim’ dedim…

Şanlıurfa da Karaköprü de afet konutları tamamlandı! Bakan Kurum: Bu güvenin adı TOKİ 4

“GERÇEKTEN LÜKS VİLLA GİBİ EVLER YAPMIŞLAR”

Başka bir hak sahibi Adem Yıldızsoy, inşaatın hızına ve kalitesine vurgu yaptı: Ben inşaatlar en az 4-5 yıl sürer diyordum. Onlar, erken biteceğini söylüyorlardı. İçimizde kabul edemiyorduk çünkü bu kadar evler yıkılmış, yetişmezler diyorduk. Gelip, bakıyorduk. Çalışmalar hızla devam ediyordu.

Şanlıurfa da Karaköprü de afet konutları tamamlandı! Bakan Kurum: Bu güvenin adı TOKİ 5

Gece, gündüz, 7gün 24 saat çalışma devam ediyordu. Hızlı olmasaydı, gece, gündüz olmasaydı belki bu tarihe yetişmezdi. Artık dükkanlar yapılıyor, marketler yapılıyor. Sağ olsun hükümetimiz, devletimiz arkamızda durdu. Ve hızla da çalıştılar. Hem sağlam oldu hem yetiştirdiler. Yolları, çevresi, bahçesi var ya.. Çiçekler, ağaçlar dikmişler. Park yapmışlar. Gerçekten lüks villa gibi evler yapmışlar. Hayalimizin dışındaydı.

Şanlıurfa da Karaköprü de afet konutları tamamlandı! Bakan Kurum: Bu güvenin adı TOKİ 6

BAKANIMIZ ‘YAPARIM’ DEDİ VE YAPTI

Bakan Kurum’ a teşekkür eden Yıldızsoy, “Gerçekten ‘yaparım’ dedi ve yaptı, yapıyor da. Yani buna teşekkür etmekten başka bize ne düşer? Minnettarız. Murat Bakanımız verdiği sözü yerine getirdi” diye konuştu.

Şanlıurfa da Karaköprü de afet konutları tamamlandı! Bakan Kurum: Bu güvenin adı TOKİ 7

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