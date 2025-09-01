Şanlıurfa'da kavgada kan aktı! Birecik Eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Güvenir Köyü’nde amca çocukları arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 55 yaşındaki Birecik Eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çakmak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.