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  4. Şanlıurfa'da kız alıp-verme kavgası! Yaralılar var

Şanlıurfa'da kız alıp-verme kavgası! Yaralılar var

30.03.2025 19:57
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kız alıp-verme kavgası! Yaralılar var

Olay, Suruç ilçesine bağlı Büyükziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında kız alıp verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri kavgada yaralanan A.S. (50), M.S. (60), F.S. (42) ile V.S. (29), İ.S. (38), İ.T. (49) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kavga sonrası jandarma ekipleri, Büyükziyaret Mahallesi ve Suruç Devlet Hastanesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa
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