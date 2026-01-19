HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa’da koltuk ve yatak üretimi yapılan atölyede korkutan yangın

Şanlıurfa’da koltuk ve yatak üretimi yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa’da koltuk ve yatak üretimi yapılan atölyede korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın giriş kısmında yaşandı. İddiaya göre, koltuk, baza ve yatak üretimi yapılan atölyede ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, binada kalan vatandaşları tahliye ettikten sonra söndürme çalışmalarına başladı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının başladığı öğrenildi.
Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Şanlıurfa’da koltuk ve yatak üretimi yapılan atölyede korkutan yangın 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinde düşen 86 yaşındaki kadını polis kapıyı kırarak kurtardıEvinde düşen 86 yaşındaki kadını polis kapıyı kırarak kurtardı
Elazığ’da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: 17 tutuklamaElazığ’da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: 17 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.