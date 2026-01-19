Şanlıurfa’da koltuk ve yatak üretimi yapılan atölyede korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın giriş kısmında yaşandı. İddiaya göre, koltuk, baza ve yatak üretimi yapılan atölyede ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, binada kalan vatandaşları tahliye ettikten sonra söndürme çalışmalarına başladı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır