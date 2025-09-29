HABER

Yağma, iş yeri basma, örgüt kurma ve daha nicesi... Şanlıurfa'da organize suç örgütü çökertildi! 18 kişi gözaltında

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerine baskın düzenleyen organize suç örgütü üyeleri, iş yeri çalışanlarını silahla darp ederek yağmalama girişiminde bulundukları sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda örgütün elebaşı M.A. ile birlikte 18 kişi gözaltına alındı. Örgütün; yağma, iş yeri basma ve suç işlemek için örgüt kurmak gibi birçok farklı konuda vukuatı olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin organize şekilde hareket ederek bölgede korku ve baskı ortamı oluşturdukları belirlendi. Suç örgütü üyelerinin, şantaj, silahlı tehdit ve cebir kullanarak vatandaşları sindirmeye çalıştığı ve bölgedeki iş insanlarına yönelik yağma girişimlerinde bulunduğu tespit edildi.

YAĞMA, İŞ YERİ BASMA, ÖRGÜT KURMA VE DAHA NİCESİ...

Yakalanan şüpheliler hakkında Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, 6136 sayılı Kanuna muhalefet (ruhsatsız silah bulundurmak), iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve eziyet suçlarından soruşturma başlatıldı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 8’i, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6 kişinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, bölgede benzer suç örgütlerine karşı kararlı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

