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Şanlıurfa'da saldırıda yaralanan Yusuf hayatını kaybetti! Yakınları hasımlarının evini ateşe verdi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, 25 Mart tarihinde evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 30 yaşındaki Yusuf Öden, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Öden’in yakınları, saldırıyla ilgisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerini ateşe verdi.

Şanlıurfa'da saldırıda yaralanan Yusuf hayatını kaybetti! Yakınları hasımlarının evini ateşe verdi

25 Mart gecesi Viranşehir’e bağlı Elgün Mahallesi'nde meydana gelen olaya ilişkin iddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından evinde silahla vurulan Yusuf Öden, ağır yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk müdahalesi burada yapılan Öden, hayati tehlikesi nedeniyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık bir aydır tedavi gören Öden, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Öden’in ölüm haberinin ardından yakınları, saldırıyla ilişkili olduğu ileri sürülen kişilerin evlerine yönelerek saldırı girişiminde bulundu. Bazı evleri ateşe vermeye çalışan gruba jandarma müdahale etti, çıkan yangınlar ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Elgün Mahallesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa
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