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Şanlıurfa'da seyir halindeki pamuk yüklü tır alev alev yandı! 5 milyon TL'lik zarar!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.03.2025 17:00
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde seyir halindeki pamuk yüklü tır, alev alev yandı.

Şanlıurfa'da seyir halindeki pamuk yüklü tır alev alev yandı! 5 milyon TL'lik zarar!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail B. idaresindeki 63 K 4180 pamuk yüklü tır, seyir halinde alev almaya başladı.

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Tırdan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracını yol kenarındaki istasyonun boş alanına çekerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

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Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken tır kullanılmaz hale geldi. 5 milyon TL’lik zarar oluştuğu bildirildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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yangın Şanlıurfa
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