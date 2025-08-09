HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı!

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında 6 Ağustos 2025’te Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait ev ve eklentilerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız M16 piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet şarjör ile 215 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Duran'dan, Azerbaycan-Ermenistan açıklamasıDuran'dan, Azerbaycan-Ermenistan açıklaması
Tartıştığı işçiyi vuran amir tutuklandıTartıştığı işçiyi vuran amir tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

Meral Akşener sessizliğini bozdu!

Meral Akşener sessizliğini bozdu!

Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş!

Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş!

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı

Antalya'da gençlerin telefonda başlayan tartışması kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da gençlerin telefonda başlayan tartışması kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'da torununun peşinden koşmuştu! Tekrar buluştular

Trabzon'da torununun peşinden koşmuştu! Tekrar buluştular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.