HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyon! 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyon! 3 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 3 adrese operasyon yaptı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 uzun namlulu piyade tüfeği, 4 tabanca, 3 av tüfeği, 560 uzun namlulu tüfek fişeği, 10 şarjör, silah dürbünü, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen takı, kase, 4 bilezik parçası ve 49 sikke ile dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçi, Bartın'da son yolculuğuna uğurlandıZonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçi, Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı
Osmaniye'deki barajların doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştüOsmaniye'deki barajların doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.