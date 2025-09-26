Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyon! 3 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 3 adrese operasyon yaptı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 uzun namlulu piyade tüfeği, 4 tabanca, 3 av tüfeği, 560 uzun namlulu tüfek fişeği, 10 şarjör, silah dürbünü, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen takı, kase, 4 bilezik parçası ve 49 sikke ile dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır