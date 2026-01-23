HABER

Şanlıurfa'da trafik kazası! 1 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Mehmet Reşit Bal (34) kontrolündeki otomobil, Gürgelen Mahallesi civarında kontrolden çıkarak devrildi.

YARALANDILAR

Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Huriye Bal (31), Halime Nur Bal (10), Fatma Gül Bal (8), Ömer Halis Bal (6), Ahmet Emin Bal (5), İsa Bal (2), bebek Meryem Bal ve Fatma Kahraman (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Halis Bal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

trafik kazası Şanlıurfa
