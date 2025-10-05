Şanlıurfa'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü öldü: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Balıkayağı Bulvarı üzerinde meydana geldi. C.Ç. idaresindeki otomobil, Mustafa Demir'in kullandığı hafif ticari araç ve Z.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden Mustafa Demir, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır