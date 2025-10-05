HABER

Şanlıurfa'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü öldü: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü öldü: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Balıkayağı Bulvarı üzerinde meydana geldi. C.Ç. idaresindeki otomobil, Mustafa Demir'in kullandığı hafif ticari araç ve Z.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden Mustafa Demir, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Şanlıurfa
