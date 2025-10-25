HABER

Şanlıurfa’da usulsüz tüp dolumu operasyonu: Binlerce tüp ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince, usulsüz tüp dolumu ve satışı yaptığı belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tüp ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da usulsüz tüp dolumu operasyonu: Binlerce tüp ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde usulüne uygun olmayan şekilde tüp stoklayıp sattığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen aramalarda, 1 tüp dolum makinesi, 4 bin 53 piknik tipi tüp, bin 171 mutfak tipi tüp ve 33 boş sanayi tipi tüp ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa
