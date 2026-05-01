Şanlıurfa'da üvey kardeşler arasında arazi kavgası: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Kardeşlerini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan A.K., güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kırsal Cibinören Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan A.K. (40) ile üvey kardeşleri Hamza (30) ve Sabri Kılıç (43) tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada A.K., üvey kardeşi Hamza ve Sabri Kılıç'ı silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kardeş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşlerin, cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAÇAN ÜVEY KARDEŞ YAKALANDI

Kardeşlerini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan A.K., güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

01 Mayıs 2026
İstanbul'da 1 Mayıs hareketliliği, Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım... İşte günün haber özeti!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de silahlı saldırı kamerada: 2 kişi yaralandıOsmaniye’de silahlı saldırı kamerada: 2 kişi yaralandı
İş ortağını silahla vurarak öldürmüştü, tutuklandıİş ortağını silahla vurarak öldürmüştü, tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa kavga
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zor

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zor

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

