Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Viranşehir, Eyyübiye, Halfeti ve Haran ilçelerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilogram skunk, 15 gram amfetamin, 10 gram metamfetamin, 13 gram kubar esrar, 5 gram eroin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 10 adet fişek, 1 adet uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

