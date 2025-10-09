Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Viranşehir, Eyyübiye, Halfeti ve Haran ilçelerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilogram skunk, 15 gram amfetamin, 10 gram metamfetamin, 13 gram kubar esrar, 5 gram eroin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 10 adet fişek, 1 adet uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

