Şanlıurfa'da yol ortasında kavga kamerada!

Olay, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yol ortasında birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldıran tarafları ayırmak için vatandaşlar araya girdi. Ancak başarılı olamayınca polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yaşanan kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, taraflar polis ekipleri olay yerine ulaşmadan bölgeden ayrıldı. Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır