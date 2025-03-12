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Şanlıurfa'da yol ortasında kavga kamerada!

12.03.2025 00:07
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların tekme, tokat ve sopalarla birbirine saldırdığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa'da yol ortasında kavga kamerada!

Olay, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

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Yol ortasında birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldıran tarafları ayırmak için vatandaşlar araya girdi. Ancak başarılı olamayınca polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yaşanan kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, taraflar polis ekipleri olay yerine ulaşmadan bölgeden ayrıldı. Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tartışma yol
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