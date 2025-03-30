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Şanlıurfa'dan acı haber! Şüpheliyi yakalarken fenalaşan polis şehit oldu

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
30.03.2025 10:38
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Şanlıurfa’da şüphelinin yakalanması sırasında yaşanan arbedede yere düşüp fenalaşan polis memuru Mesut Acar (33), kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Bayram günü acımız, üzüntümüz tarifsiz... Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Şanlıurfa'dan acı haber! Şüpheliyi yakalarken fenalaşan polis şehit oldu

İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mesut Acar, şüpheliyi yakalama sırasında yaşanan arbedede yere düştü ve fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memuru Mesut Acar’ın, İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA: "BAYRAM GÜNÜ ACIMIZ, ÜZÜNTÜMÜZ TARİFSİZ"

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin başı sağ olsun. Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman Polis Memurumuz Mesut Acar, dün akşam firari şahsın yakalanması esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bayram günü acımız, üzüntümüz tarifsiz... Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun"

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit polis Şanlıurfa Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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