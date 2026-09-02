Şanlıurfa Hava Durumu! 02 Eylül Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu, Eylül ayının başlangıcında oldukça sıcak. 02 Eylül 2026 tarihli hava raporuna göre, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Hava genel olarak güneşli ve açık. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için gün ideal. Bugün dışarı çıkmayı planlıyorsanız, hafif kıyafet tercih edebilirsiniz. Akşam saatlerinde sıcaklık biraz düşüyor. Yanınıza bir ceket almanızda fayda var.

Bugünkü hava durumu, hafif rüzgarın etkisiyle daha rahat hissediliyor. Yaz aylarının sonlarına yaklaşırken, güneş ışınları akşam saatlerinde hafif bir serinlik sağlıyor. Dışarıda yürüyüş yapmayı düşünenler için keyifli bir alternatif sunuyor. Ancak, güneşin etkisi altında çok fazla kalmamaya dikkat etmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, sıcak ve açık havanın devam edeceğine işaret ediyor. Hava sıcaklıkları 20 derece civarında sabit kalacak gibi görünüyor. 04 Eylül itibarıyla bazı bölgelerde hafif yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, sıcaklığı geçici olarak düşürebilir. Yüzeysel sıcaklıkların fazla dalgalanması beklenmiyor. Genel olarak stabil bir hava durumu ile karşı karşıyayız. Güneşten korunmak için gölgelik alanları tercih etmek akıllıca olacaktır.

Şanlıurfa'da yaz mevsiminin sıcak günlerinin sonlarına yaklaşırken, sağlığınızı korumak önemlidir. Açık havada fazla kalmayı planlıyorsanız, bol su tüketmekte fayda var. Saat 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda olmamak dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Yüksek sıcaklıkların vücut üzerindeki etkilerinden korunmak için uygun giysiler tercih edebilirsiniz. Böylece yaz sezonunun tadını çıkarabilirsiniz.

Şanlıurfa'da 02 Eylül 2026 tarihi, güneşli ve sıcak bir gün olarak geçiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer bir hava durumu bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar için dikkatli olmak, yaz aylarının keyfini çıkarmak adına önemli. Hava durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için gelişmeleri takip etmek en iyisi.