Şanlıurfa Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü, Şanlıurfa'da hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32 - 35 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19 - 24 derece arasında seyredecek. Nem oranı %18 - %21 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 4 - 5 km hızla esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, dışarıda vakit geçirecekler için keyifli bir gün sunuyor. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalacakların önlem alması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 30 - 33 derece arasında olacak. 5 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 32 - 37 dereceye çıkacak. Nem oranı yine %18 - %21 civarında kalacak. Rüzgar hızı kuzey yönünden 3 - 5 km olacak.

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı. Dışarı çıkılacaksa şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gerekir. Bu önlemler güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

Ayrıca, yüksek sıcaklıklar hava kalitesini etkileyebilir. Astım veya solunum yolu rahatsızlıkları olanların öğle saatlerinde dikkatli olmaları öneriliyor. Gerekirse kapalı alanlarda kalmak uygun olacaktır.

Bu sıcak günlerde serinlemek için klimalı veya gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı bir yöntemdir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de güneşin etkisini azaltır.

Şanlıurfa'daki hava durumu ve gelecek tahminler, sıcak ve güneşli koşulların devam edeceğini gösteriyor. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması, sağlıklı bir gün geçirmeleri açısından önemlidir.