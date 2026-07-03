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Şanlıurfa Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli olarak öne çıkıyor. Gündüz sıcaklık 40 dereceyi bulacakken, gece 25-27 derece arasında seyredecek. Düşük nem oranı ve hafif esen rüzgar, kurak bir hava durumu oluşturuyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin dışarıda bulunmaktan kaçınması ve yeterli su tüketmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Şanlıurfa’da hava sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40 derece civarında olacak. Gece ise 25 ile 27 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Nem oranı düşük. Bu durum, havanın kuru olacağı anlamına geliyor. Rüzgar hafif esiyor. Hızı yaklaşık 5 ile 8 km/saat arasında, batı yönünden esecek.

Şanlıurfa’daki hava durumu, sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle dikkat çekiyor. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş ışınları dik açıyla geldiği zaman, vücut ısısını dengelemek zorlaşabilir. Bu nedenle, bol su içmek önemli. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde, 4 Temmuz Cumartesi ve 5 Temmuz Pazar günleri de hava sıcak olacak. Sıcaklıkların 40 ile 41 derece civarında olması bekleniyor. Hava koşullarının aynı şekilde sıcak ve güneşli geçmesi öngörülüyor. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak ve yeterli su tüketmek önlemler arasında.

Sıcak hava, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu grupların dikkatli olması öneriliyor. Gerektiğinde sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Açık hava etkinlikleri, sabah erken veya akşam saatlerinde yapılmalıdır. Bu durum, güneş ışınlarının dik açıyla gelmediği zamanlarda dışarıda olmayı daha sağlıklı hale getirir.

Sonuç olarak, Şanlıurfa’da 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Vücut sağlığını korumak için gereken önlemleri almak oldukça önemlidir. Hava koşullarına uygun davranış sergilemek şarttır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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