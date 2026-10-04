Şanlıurfa Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Ekim Pazar 2026, Şanlıurfa'da hava durumu keyifli. Şehrin sıcak ve kuru iklimi bu dönemde de belirgin. Termometreler 20 derece civarında. Gün içinde bunaltıcı bir sıcaklık hissedilmiyor. Sabah hafif bir serinlik var. Akşam üzeri ise sıcaklık artıyor. Bulutlar zaman zaman gökyüzünü kaplıyor. Ancak genel olarak güneşli bir hava hakim. Bu durum dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında dalgalanabilir. Birkaç gün boyunca hafif yağışlı durumlar bekleniyor. Sabah saatlerindeki nem oranı sıcaklık hissiyatını etkileyebilir. Akşam saatlerinde esinti oluşması düşünülebilir.

Hava durumundaki ani değişimlere karşı dışarı çıkmadan hava tahminini kontrol etmek faydalı. Aniden değişen koşullara hazırlıklı olabilirsiniz. Planlarınızı bu doğrultuda düzenlemek önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkmanız gerekirse şemsiye almayı unutmayın. Su geçirmeyen bir mont da iyi bir seçenek olabilir. Nem oranının artması, alerji veya astım hastaları için dikkat gerektirir.

Şanlıurfa'nın iklim değişkenlikleri tarımı etkiler. Çiftçiler hava koşullarını dikkate alarak ekim ve sulama zamanlarını belirler. Bu nedenle hava durumu bireysel yaşamın yanı sıra ekonomik yapıyı da etkiler. Alınacak tedbirlerle kişisel konfor ve tarımsal verimliliği artırmak mümkündür.

Şanlıurfa’daki hava durumu bugünden itibaren değişken olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Önümüzdeki günlerde zaman zaman yağışlı havalarla karşılaşabilirsiniz. Bu, şehrin genel sıcaklık dengesi açısından faydalı olacaktır. Kendinize ve çevrenize dikkat etmeyi unutmayın!