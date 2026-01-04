Şanlıurfa Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün 4 Ocak 2026 Pazar günü. Şanlıurfa'da hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 3 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 1 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 10 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %72, gündüz %62, akşam %70 ve gece %73 olacaktır. Basınç değerleri sabah 961 hPa, gündüz 961 hPa, akşam 960 hPa ve gece 959 hPa olarak ölçülmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer olacak. 5 Ocak Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 5 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 dereceye inecek. Rüzgarın hızı kuzeybatıdan saatte 11 kilometre şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %75, gündüz %58, akşam %69 ve gece %71 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri sabah 962 hPa, gündüz 960 hPa, akşam 960 hPa ve gece 959 hPa şeklinde ölçülecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Kalın ve kat kat giyinmek faydalı olacak. Böylece vücut ısısını korumak mümkün olacak. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da azalabilir. Bu nedenle rüzgarlık veya rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması soğuk havayı daha da hissedilir kılabilir. Nem emen ve vücut ısısını koruyan kumaşlardan yapılan giysiler seçmek yararlı olacaktır. Dışarıda vakit geçirecekler için sıcak içecekler almak önemlidir. Ellerin sık yıkanması da soğuk algınlığı riskini azaltacaktır.

Şanlıurfa'da 4 Ocak Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Uygun giyim ve önlemlerle sağlığınızı korumak mümkün.