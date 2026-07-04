Şanlıurfa Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi. Şanlıurfa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde, hava sıcaklığı 40 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 26 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı düşük. Yaklaşık %13 civarında bir nem oranı tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı ise 7 km/saat civarında esmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz aylarında sıkça görülen yüksek sıcaklık seviyelerini yansıtıyor.

Şanlıurfa'nın iklimi, yaz aylarında genellikle yüksek sıcaklıklarla bilinir. Bu dönemde hava sıcaklıkları 38-45 derece arasında değişmektedir. Bugünkü hava durumu, bu genel iklim özellikleriyle uyumludur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklığın 39 derece civarında olması bekleniyor. 6 Temmuz Pazartesi günü ise bu sıcaklığın 38 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, yaz aylarındaki tipik seviyeleri göstermektedir.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Bol su tüketimi önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünleri uygulamak da faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, serin ortamlarda kalmak gereklidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önerilmektedir.

Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki sıcak hava koşulları, bölgenin iklim özellikleri ile uyumludur. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir.