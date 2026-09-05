Şanlıurfa Hava Durumu! 05 Eylül Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

05 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde Şanlıurfa'daki hava durumu şehir iklim özelliklerini yansıtıyor. Günün başında sıcaklık 20 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebiliyor. Güneşli bir gün öne çıkacak. Zaman zaman yerel etkilerle hafif yağışlar gözlemlenebilir. Genel olarak, güneşin hâkim olması bekleniyor. Bugünkü hava sıcak ama ferah. Dışarı çıkmak için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımlı kalacak. Pazartesi günü sıcaklık 19 ile 21 derece arasında değişecek. Hafif rüzgârın etkisiyle konforlu bir hava yaratılacak. Salı ve Çarşamba günleri sıcaklık biraz daha yükselecek. Bu günlerde sıcaklık 21 ile 23 derece arasında kalacak. Öğle saatlerinde dışarıda fazla zaman geçirmemek faydalı. Serin gölge alanları tercih etmek akıllıca olacaktır. Akşam saatlerinde ılıman hava akşam yürüyüşleri için ideal.

Çok sayıda kişi yaz sonuna yaklaşırken sıcak günlerin tadını çıkarmak istiyor. Güneşli ve sıcak günlerde önlem almak önemli. Öğle saatlerinde dışarı çıkarken güneş kreminizi sürmeyi unutmayın. Şapka takın, bol su içmeyi ihmal etmeyin. Aşırı güneşten korunmak cilt sağlığını korumak için elzemdir. Hava sıcaklıkları yükselirken hafif ve ferah kıyafetler tercih etmek faydalı.

Şanlıurfa'nın 05 Eylül 2026 tarihli hava durumu sıcak bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklarla ılıman hava koşulları bekleniyor. Şanlıurfa'nın bu sıcak günlerinde dikkatli olmak önemlidir. Açık havanın tadını çıkarmak için sağlığımızı korumalıyız.