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Şanlıurfa Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 5 Kasım hava durumu serin ve açık. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösteriyor. Sabah serinliği, gün ilerledikçe azalıyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. Ayrıca yer yer hafif yağışlar da görülebilir. 6 Kasım itibarıyla sıcaklıklar 18-21 derece düzeyine inecek. Dış mekan etkinlikleri planlayanlar için hava koşullarını dikkate almak önem taşıyor. İklim değişimleri, günlük yaşamı etkileyebilir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Şanlıurfa'da 5 Kasım Perşembe 2026 tarihinde hava durumu serin ve açık. Kış mevsimi yaklaşıyor. Şehir genelinde hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında. Sabah saatlerinde hissedilen serinlik, gün ilerledikçe hafif sıcaklığa dönüşüyor. Bu tür havalar Şanlıurfa'nın genel ikliminde oldukça yaygındır. Yerel halk için günlük yaşamda rahatlık sunar.

Bugünkü hava durumu açık ve bulutsuz. Hafif rüzgarlı bir gün olacağı belirtiliyor. Akşam saatlerinde beklenmedik hava koşullarına karşı dikkatli olmalıyız. Akşam üzeri hava kararmaya başlayacak. Hava sıcaklığının ani bir düşüş gösterebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, bazı hafif yağışlar da gündeme gelebilir. Bu nedenle akşam gezintileri için dikkat edilmeli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık aralıklarında devam edecek. 6 Kasım'dan itibaren sıcaklıklar 18 – 21 derece arasında değişecek. Yer yer yağışlı hava etkili olacak. Dış mekan etkinlikleri planlayanlar için bu durum önem arz ediyor. Şanlıurfa'da hava durumu, önümüzdeki hafta 20 derecelik sıcaklıklar ve arada sırada yağışlarla geçecek. Bu, dışarıda zaman geçirecekleri etkileyebilir.

Şanlıurfa'da yaşamı kolaylaştırmak için bazı önlemler almak önemli. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Kıyafet seçiminizi buna göre yapabilirsiniz. Yağışlı havalarda şemsiye ve yağmurluk gibi araçları yanınıza almanız iyi bir fikir. Yerel hava koşullarında ani değişiklikler olabiliyor. Gün boyunca hava durumunu takip etmek, sosyal hayatı olumlu etkileyebilir.

Şanlıurfa'da 5 Kasım hava durumu, bölgenin karasal iklimini yansıtıyor. Önümüzdeki günler için hazırlıklı olmak gerekiyor. Değişken hava koşullarına uyum sağlamak önemli. Yerel iklimi takip etmek, günlük aktivitelerinizi planlamanıza yardımcı olur. Bu, hem sağlık hem de konfor açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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