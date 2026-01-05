Şanlıurfa Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu az bulutlu olacak. Sıcaklık 5 derece civarında geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 derece, akşam saatlerinde ise 2 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecek. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:38, gün batımı saati ise 17:21'dir.

Önümüzdeki günlerde soğuk ve güneşli hava koşulları devam edecek. 6 Ocak Salı günü hava sıcaklığı 6 derece olacağı tahmin ediliyor. 7 Ocak Çarşamba 7 derece, 8 Ocak Perşembe ise 8 derece bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Nem oranı %60 civarında olacak.

Soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük kalacak. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını korumanıza yardımcı olur. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Sıcak içecekler tüketmek sağlığınızı korur. Açık hava etkinliklerini gündüz saatlerine planlamak önerilir.