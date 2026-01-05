HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu 5 Ocak Pazartesi günü az bulutlu ve sıcaklık 5 derece olarak ölçülecek. Gündüz sıcaklığı 5, akşam ise 2 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklığın 0 dereceye inmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 civarında kalırken, önümüzdeki günlerde soğuk hava koşullarının etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Kalın giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek öneriliyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Şanlıurfa'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu az bulutlu olacak. Sıcaklık 5 derece civarında geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 derece, akşam saatlerinde ise 2 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecek. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:38, gün batımı saati ise 17:21'dir.

Önümüzdeki günlerde soğuk ve güneşli hava koşulları devam edecek. 6 Ocak Salı günü hava sıcaklığı 6 derece olacağı tahmin ediliyor. 7 Ocak Çarşamba 7 derece, 8 Ocak Perşembe ise 8 derece bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Nem oranı %60 civarında olacak.

Soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük kalacak. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını korumanıza yardımcı olur. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Sıcak içecekler tüketmek sağlığınızı korur. Açık hava etkinliklerini gündüz saatlerine planlamak önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulunduİki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulundu
Maduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli olduMaduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.