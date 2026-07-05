Şanlıurfa Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 27 dereceye düşecek. Nem oranı %15 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Bu sıcak ve kuru hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. 7 Temmuz Salı günü ise sıcaklık tekrar 37 dereceye çıkacak. Gündüzleri sıcaklık yüksek olacak. Geceleri ise hava daha serin olacak. Nem oranı %20 ile %30 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4 ile 6 kilometre arasında esecek.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekmektedir. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması gerekir. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltabilir. Ayrıca, serin ortamlarda kalmak da faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Şanlıurfa'daki bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de faydalı olacaktır.