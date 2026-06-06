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Şanlıurfa Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 32 derece olacakken, akşam saatlerinde 29 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın güneybatıdan saatte 16 kilometre hızla eseceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 33 dereceye ve ardından 37 dereceye yükselebilir. Açık hava etkinlikleri için serin saatler tercih edilmeli, bol su tüketimi yapılmalıdır.

Şanlıurfa Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Haziran 2026 Cumartesi, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 32 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde bu sıcaklık 29 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Hızı saatte 16 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı gündüz %20, akşam ise %29 civarında olacak. Bu sıcak hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Haziran Pazar günü sıcaklık 33 derece, 8 Haziran Pazartesi günü ise 37 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat gerektiriyor.

Sıcak hava koşullarında güneşe doğrudan maruz kalmamak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek de faydalıdır. Açık hava etkinlikleri için sabah veya akşam serin saatler tercih edilmelidir. Aksi takdirde aşırı sıcaklardan etkilenmek mümkün.

Şanlıurfa'da bu hafta hava durumunun sıcak ve güneşli kalacağı öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinden kaçınmak önemli. Açık hava etkinliklerini serin saatlere planlamak, aşırı sıcaklardan korunmak açısından yararlı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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