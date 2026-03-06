HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 06 Mart Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 11 ile 12 derece, gece ise 3 ile 4 derece civarında seyredecek. Nem oranı %57 seviyesinde bekleniyor. Rüzgar saatte 13 kilometre hızla esecek. Gün içinde kalın giysiler tercih etmek, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini azaltabilir. Yaklaşan günlerde ise sıcaklık değişiklikleri ve sağanak yağışlar bekleniyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 06 Mart Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Şanlıurfa'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 11 ile 12 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 3 ile 4 derece arasında seyredecek. Nem oranı %57 civarında bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 13 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:13'te, gün batımı ise 18:13'te olacak.

Bugün Şanlıurfa'da sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaşanabilir. Bu yüzden günün erken ve geç saatlerinde kalın giysiler tercih etmek önemli. Gün ortasında ise hafif kıyafetlerle rahat edebilirsiniz. Nem oranının %57 olması hava koşullarını daha nemli hale getirecek. Özellikle hassas ciltler için bu durum rahatsızlık yaratabilir. Nemlendirici kullanmak bu noktada faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 7 Mart Cumartesi yer yer sağanak bekleniyor. Sıcaklık 8 ile 9 derece arasında olacak. 8 Mart Pazar günü parlak güneş ışığı altında hava 9 ile 10 derece arasında seyredecek. 9 Mart Pazartesi ise hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 12 ile 13 derece arasında olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, konforunuzu artıracaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump gözlerini kapattı; Oval Ofis’te etrafını sarıp dua ettiler!Trump gözlerini kapattı; Oval Ofis’te etrafını sarıp dua ettiler!
İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.