Şanlıurfa Hava Durumu! 06 Mart Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 11 ile 12 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 3 ile 4 derece arasında seyredecek. Nem oranı %57 civarında bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 13 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:13'te, gün batımı ise 18:13'te olacak.

Bugün Şanlıurfa'da sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaşanabilir. Bu yüzden günün erken ve geç saatlerinde kalın giysiler tercih etmek önemli. Gün ortasında ise hafif kıyafetlerle rahat edebilirsiniz. Nem oranının %57 olması hava koşullarını daha nemli hale getirecek. Özellikle hassas ciltler için bu durum rahatsızlık yaratabilir. Nemlendirici kullanmak bu noktada faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 7 Mart Cumartesi yer yer sağanak bekleniyor. Sıcaklık 8 ile 9 derece arasında olacak. 8 Mart Pazar günü parlak güneş ışığı altında hava 9 ile 10 derece arasında seyredecek. 9 Mart Pazartesi ise hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 12 ile 13 derece arasında olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, konforunuzu artıracaktır.