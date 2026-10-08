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Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 8 Ekim Perşembe günü hava durumu 19-22 derece arasında değişecektir. Güneşli bir günün ardından öğleden sonradan itibaren yerel hafif yağışlar bekleniyor. Sıcak iklim, kültürel etkinlikler için davetkâr bir ortam sağlıyor. Akşam saatlerinde mangal aktiviteleri keyifli bir seçenek olabilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 23-24 dereceye yükselebilir. Hava durumu değişimlerini takip etmek önemlidir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Şanlıurfa hava durumu, 8 Ekim Perşembe itibarıyla 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Öğleden sonra, yerel olarak hafif yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, özellikle yüksek bölgelerde görülüyor. Gök yüzü kaplanarak, Şanlıurfa'nın güzelliklerini gözler önüne serebilir. Güneşin parlak ışıkları, şehrin tarihi yapıları canlandırıyor. Bu durum, yerli ve yabancı turistler için keyifli bir deneyim sunuyor.

Bugünkü hava, dışarıda vakit geçirmek için uygun. Şehirde birçok kültürel etkinliğe katılabilirsiniz. Eylül ayını geride bıraktık. Şanlıurfa’nın sıcak iklimi, bu aylarda dışarıda kalmak için davetkar. Gün içinde hafif bir rüzgar etkisini gösteriyor. Sıcaklık, böylece daha dayanılır hale geliyor. Akşam saatlerinde, arkadaşlarınızı davet edip mangal yapabilirsiniz. Bu, keyifli bir zaman dilimi olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. Cumartesi günü sıcaklık 23-24 dereceye çıkabilir. Pazar gününden itibaren gökyüzü kapalı hale gelecek. Yağışlar yerel olarak görülebilir. Dışarıda vakit geçirecek olanların şemsiye veya hafif kıyafet getirmeleri akıllıca olacaktır.

Hava durumu önlemleri alırken, giysilerinizi kontrol etmelisiniz. Dışarı çıkmadan önce, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Bugün, Şanlıurfa'da hafif ve rahat giysiler tercih edilmeli. Yazdan kışa geçişte, sıcaklık ani değişimler gösterebilir. Bu dönemde dikkatli olmak önemli. Uzun vadeli planlarınız varsa, yürüyüş öncesi hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'daki hava durumu güzel geçiyor. Önümüzdeki günlerde hava değişebilir. Yerel hava koşullarını takip etmek, sosyal aktivitelerinizi daha keyifli kılabilir. Hava ne olursa olsun, Şanlıurfa’nın tarih ve kültür zenginliği sizi yeni deneyimlere davet ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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