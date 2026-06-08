Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 8 Haziran Pazartesi, hava güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 33-34 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 20-21 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %30 civarında olacak. Rüzgar hızı 5-7 km/saat arasında değişecek. Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, yazın tipik özelliklerini yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 33-34 derece arasında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklığın 34-35 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu süreçte nem oranı %30-35 arasında değişecek. Rüzgar hızı yine 5-7 km/saat seviyelerinde olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Bu önlemler sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olacaktır. Aşırı sıcaklarda yaşlılar ve çocuklar hassas gruplar arasında yer alır. Bu nedenle, onların daha dikkatli olması ve öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları önerilir.

Şanlıurfa'da yaz aylarında genellikle yüksek sıcaklıklar yaşanır. Yaz aylarında Şanlıurfa'ya seyahat etmeyi planlayanlar, hava durumunu düzenli takip etmelidir. Ayrıca gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.