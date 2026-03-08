HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Mart Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklıklar 11 ile 12 derece arasında seyrederken, nem oranı %65 düzeyinde kalacak. Rüzgarın saatte 15 km hızla esmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunan bu gün, doğa yürüyüşleri yapmak için fırsat sağlayacak. Hafif bir ceket ve güneş koruyucu kullanmak faydalı olacaktır.

Simay Özmen

Şanlıurfa'da 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu, güneşli ve ılıman olacak. Sıcaklıklar 11 ile 12 derece civarında seyredecek. Nem oranı %65 civarında. Rüzgar saatte yaklaşık 15 km hızla esmesi bekleniyor. Gün doğumu 06:42'de, gün batımı ise 18:27'de gerçekleşecek.

Bugün Şanlıurfa'da açık ve güneşli bir gün olacak. Bu havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak için fırsat bulabileceksiniz. Ancak günün ilerleyen saatlerinde rüzgar hızlanabilir. Bu nedenle hafif bir ceket almanız faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Mart Pazartesi günü hava sıcaklıkları 12 ile 13 derece arasında olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. 10 Mart Salı günü sıcaklıklar 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Hava genel olarak güneşli olacak. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklıklar 14 ile 15 derece arasında olacak. Hava az bulutlu gözüküyor.

Ilıman hava koşulları, Şanlıurfa'da açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem sunuyor. Ancak rüzgarın hızlanabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Hafif bir üst giysi almanızı öneririm. Güneş ışınlarının etkisini artırabileceğini unutmayın. Güneş koruyucu kullanmak da önemlidir.

Şanlıurfa'da 8 Mart 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu uygun olacak. Açık hava etkinlikleri için ılıman ve güneşli günler bekleniyor. Rüzgarın hızlanabileceğini ve güneş ışınlarının etkisini artırabileceğini göz önünde bulundurmanızda yarar var. Hafif bir üst giysi ve güneş koruyucu kullanmanız önemlidir.

