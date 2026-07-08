HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu, 8 Temmuz 2026 tarihinde güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 35-36 dereceye ulaşacakken, gece 22-23 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı düşük ve hafif bir rüzgar esiyor. 9 ve 10 Temmuz'da sıcaklıklar sırasıyla 36-37 ve 37-38 dereceye çıkacak. Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı, bol su içilmeli ve serin ortamlarda kalınmalıdır. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemler almanız önemlidir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Şanlıurfa'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35 - 36 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise 22 - 23 derecelere düşmesi tahmin ediliyor. Nem oranı düşük. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Dolayısıyla, Şanlıurfa'daki hava durumu sıcak ve kuru olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 9 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 36 - 37 derece olarak bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü ise bu değer 37 - 38 dereceye ulaşacak. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz aylarında alışık olduğu yüksek değerlerdir.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bu önemli. Bol su içmek gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve kuru olacak. Bu nedenle, sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Az miktarda tüketmek bile tansiyonu yükseltiyorAz miktarda tüketmek bile tansiyonu yükseltiyor
Macron Ankara'da sabah koşusu yaptı!Macron Ankara'da sabah koşusu yaptı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı! Patlama sesleri duyuldu

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı! Patlama sesleri duyuldu

Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"

Mısır cephesi ateş püskürdü! "Dünya Kupası Arjantin için ayarlanmış"

Konser tekliflerini bir bir reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı

Konser tekliflerini bir bir reddediyor! Yakalandığı hastalığı açıkladı

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

1 dönümden 130 bin TL geliri oldu 'Bu iş gerçekten çok karlı'

1 dönümden 130 bin TL geliri oldu 'Bu iş gerçekten çok karlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.