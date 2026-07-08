Şanlıurfa Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35 - 36 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise 22 - 23 derecelere düşmesi tahmin ediliyor. Nem oranı düşük. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Dolayısıyla, Şanlıurfa'daki hava durumu sıcak ve kuru olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 9 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 36 - 37 derece olarak bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü ise bu değer 37 - 38 dereceye ulaşacak. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz aylarında alışık olduğu yüksek değerlerdir.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bu önemli. Bol su içmek gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve kuru olacak. Bu nedenle, sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.