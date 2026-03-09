Şanlıurfa Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 9 Mart 2026 Pazartesi hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 13 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %0 tahmin ediliyor. Bu, hava koşullarının kuru ve rahatlatıcı olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 10 Mart Salı günü sıcaklıklar 10 ile 13 derece arasında olacak. Rüzgar hızı ise 2,92 km/s tahmin ediliyor. 11 Mart Çarşamba günü 13 derece civarında sıcaklık var. Rüzgarın hızı 3,13 km/s olacak. 12 Mart Perşembe günü sıcaklık 8 derece civarına düşecek. Rüzgar hızı 1,89 km/s civarında ölçülecek. 13 Mart Cuma günü tekrar 8 derece civarında olacak. Rüzgar hızı 4,43 km/s tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve kuru kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Hava sıcaklıkları gün içinde değişebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olur. Rüzgar hızı düşük olacağı için serinlik endişeniz olmayacak.

