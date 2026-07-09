HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava sıcak ve güneşli geçecek. Gün sıcaklığı 36-37 derece arasında olacakken, gece sıcaklıkları 21-23 derece seviyesinde kalacak. Nem oranı %11-15, rüzgar hızı ise 3-5 km/s olarak tahmin ediliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Özellikle dışarıda zaman geçireceklerin bol su tüketmeleri, hafif giysiler tercih etmeleri ve güneşten korunmaları önem taşıyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Şanlıurfa'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 36 - 37 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 21 - 23 derece arasında olacak. Nem oranı %11 - %15 arasında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3 - 5 km/s civarında esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli kalmaya devam edecek. 10 Temmuz Cuma günü sıcaklık 36 - 37 derece olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 38 - 39 dereceye çıkacak. 12 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 40 - 41 derece olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 23 - 28 derece arasında değişecek. Nem oranı %10 - %15 aralığında olacak. Rüzgar hızı yine 3 - 5 km/s civarında esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali bu günlerde de %0 dir.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif, açık renkli giysiler giyilmesi tavsiye edilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması gerekebilir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı da faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın imzasını yılana çevirdiler! İran'dan olay mesajTrump'ın imzasını yılana çevirdiler! İran'dan olay mesaj
İstanbullular bugüne dikkat! Uyarı geldiİstanbullular bugüne dikkat! Uyarı geldi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin dev uçakları peş peşe havalandı

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin dev uçakları peş peşe havalandı

Fenerbahçe sezonun ilk maçında gol oldu yağdı!

Fenerbahçe sezonun ilk maçında gol oldu yağdı!

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.