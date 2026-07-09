Şanlıurfa Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 36 - 37 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 21 - 23 derece arasında olacak. Nem oranı %11 - %15 arasında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3 - 5 km/s civarında esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli kalmaya devam edecek. 10 Temmuz Cuma günü sıcaklık 36 - 37 derece olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 38 - 39 dereceye çıkacak. 12 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 40 - 41 derece olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 23 - 28 derece arasında değişecek. Nem oranı %10 - %15 aralığında olacak. Rüzgar hızı yine 3 - 5 km/s civarında esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali bu günlerde de %0 dir.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif, açık renkli giysiler giyilmesi tavsiye edilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması gerekebilir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı da faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir.