Şanlıurfa Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtacak. Hava sıcaklığı 36 - 37 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde daha da hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 37 - 38 derece arasında tahmin ediliyor. 12 ve 13 Ağustos Çarşamba ve Perşembe günlerinde de sıcaklıklar 37 - 38 derece civarında seyredecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'da yaz aylarında sıkça görülmektedir. Bu günlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde şapka takmak gereklidir. Güneş kremi kullanarak cilt koruması sağlamak önem taşır.

Şanlıurfa'da yaz aylarında hava durumu genellikle sıcak ve kuru geçmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi olasıdır. Sıcak havaya karşı alınacak önlemler, sağlığı korumaya yardımcı olur. Yazın tadını daha rahat çıkarmanızı da sağlar.