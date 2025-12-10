HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 10 Aralık 2025 tarihi, ılıman ve yağışlı bir hava ile geçiyor. Gün içinde sıcaklıklar 8 ile 11 derece arasında değişecek. Yağmur ihtimali yüksek olduğundan, dışarı çıkarken şemsiye yanınızda bulundurmanız önerilir. Rüzgar saatte 22 kilometre hızla esecek, nem oranı ise %93 seviyesinde. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Planlarınızı bu durumu göz önünde bulundurarak yapmalısınız.

Şanlıurfa Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü, Şanlıurfa'da hava durumu ılıman ve yağışlı. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8 ile 11 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali yüksek. Aralıklı yağmurlar görülebilir. Rüzgar saatte yaklaşık 22 kilometre hızla esecek. Nem oranı %93 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:28. Gün batımı saati ise 17:08.

Şanlıurfa'da bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken yanında bir mont almak faydalı. Yağmur ihtimali yüksek. Şemsiyeni yanına bulundurmakta yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Aralık Perşembe günü, hava sıcaklıkları 7 ile 13 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlar etkili olacak. 12 Aralık Cuma günü, hava sıcaklıkları 9 ile 14 derece arasında olacak. Yağmur devam edecek. 13 Aralık Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında değişecek. Hafif sağanak yağmurlar görülecek.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Plan yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve yağmurluk almak, olası yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarın etkili olabileceğini unutmamak ve hazırlıklı olmak faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tunç: "Hiçbir makam yargı makamlarına talimat veremez"Bakan Tunç: "Hiçbir makam yargı makamlarına talimat veremez"
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıBoşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.