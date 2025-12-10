Şanlıurfa Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü, Şanlıurfa'da hava durumu ılıman ve yağışlı. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8 ile 11 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali yüksek. Aralıklı yağmurlar görülebilir. Rüzgar saatte yaklaşık 22 kilometre hızla esecek. Nem oranı %93 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:28. Gün batımı saati ise 17:08.

Şanlıurfa'da bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken yanında bir mont almak faydalı. Yağmur ihtimali yüksek. Şemsiyeni yanına bulundurmakta yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Aralık Perşembe günü, hava sıcaklıkları 7 ile 13 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlar etkili olacak. 12 Aralık Cuma günü, hava sıcaklıkları 9 ile 14 derece arasında olacak. Yağmur devam edecek. 13 Aralık Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında değişecek. Hafif sağanak yağmurlar görülecek.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Plan yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve yağmurluk almak, olası yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarın etkili olabileceğini unutmamak ve hazırlıklı olmak faydalıdır.