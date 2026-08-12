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Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 12 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu yaz aylarını yansıtan sıcak ve güneşli bir tablo çizecek. Gün içinde sıcaklığın 37-38 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 25-26 derece arasında seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 38-40 dereceye çıkacak. Bu nedenle, güneş ışınlarından korunmak ve bol sıvı tüketmek önemli hale gelecek. Aşırı sıcakların devam etmesi bekleniyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Şanlıurfa'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu yaz aylarının özelliklerini gösterecek. Hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 37-38 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 25-26 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki ortalamalara uygun.

Bugün, hava genel olarak açık ve güneşli olacaktır. Öğle saatlerinde sıcaklık 38-40 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 32-36 derece aralığında kalacak. Bu durumda, güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Ayrıca, bol sıvı tüketmek de gerekir.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 38-39 derece, 14 Ağustos Cuma günü ise 37-38 derece civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki hava koşullarını yansıtıyor.

Sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde korunmak önemlidir. Güneş gözlüğü ve şapka gibi koruyucu aksesuarlar kullanmak faydalıdır. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da sağlığı koruyacaktır. Serin ortamlarda vakit geçirmek önerilir.

Şanlıurfa'da yaz ayları genellikle sıcak ve kuru geçer. Hava sıcaklıkları 38-45 derece arasında değişebilir. Yağış miktarı yıllık ortalamanın altında kalır. Bu nedenle yaz aylarında Şanlıurfa'ya gitmeyi planlayanlar, uygun hazırlık yapmalıdır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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