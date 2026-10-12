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Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

12 Ekim 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu ılımandır. Sıcaklık, gün boyunca 20 ile 22 derece arasında değişkenlik gösterecek. Bölge halkı için konforlu bir gün sunulmaktadır. Piknik ve yürüyüş gibi açık hava etkinlikleri için ideal fırsatlar oluşuyor. Önümüzdeki günler de benzer hava koşulları geçirecek. Dışarıda vakit geçirenlerin güneş koruyucu kullanmaları öneriliyor. Genel anlamda ferah bir hava durumu hakimdir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 12 Ekim 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu ılımandır. Sıcaklık 20 derece civarında seyretmektedir. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik vardı. Öğle saatlerinde sıcaklık artması bekleniyor. Gün ortasında 22 dereceye kadar çıkması muhtemeldir. Akşam saatlerinde sıcaklığın 19 dereceye geri çekilmesi olasıdır. Sonbahar mevsiminin etkileri hissedilmektedir. Güneşin parlak ışıkları altında akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek.

Bugünkü hava durumu bölge halkı için konforlu koşullar sağlamaktadır. Açık hava etkinlikleri için bu gün uygundur. Yürüyüş yapmayı veya pikniğe gitmeyi düşünenler için ideal fırsatlar sunulmaktadır. Şanlıurfa hava durumu, gün boyunca parçalı bulutlu olacaktır. Ani bir yağış beklenmemektedir. Dışarıda vakit geçirenlerin şemsiyelerini evde bırakmaları iyi olacaktır.

Önümüzdeki günler benzer hava şartlarıyla geçecektir. Özelikle birkaç gün boyunca sıcaklık 19 - 23 derece arasında değişkenlik gösterecektir. Pazartesi gününde hissedilen sıcaklık 20 derece civarında olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık artış gösterebilir. Salı günü de benzer sıcaklık aralığında kalması bekleniyor. Çarşamba günü, daha yüksek sıcaklıklar yaşanabilir. Bu sebeple yanınıza bol su almayı unutmayın.

Günlük yaşamda hava şartlarına bağlı olarak dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Dışarıda vakit geçirecek kişiler, güneşin etkisini azaltmak için koruyucu kremler kullanmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde fazla güneşte kalmamaya özen göstermek faydalı olur. Sıcak havalarda düz ve hafif kıyafetler giymek cilt koruyarak konforu artırır.

Şanlıurfa hava durumu sonbahar mevsiminde değişkenlik gösterir. Hava şartlarını takip ederek dışarıdaki aktivitelerinizi planlamak avantajlıdır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları hakim olacaktır. Bunları göz önünde bulundurarak sağlığınızı öncelikli düşünmekte fayda vardır. Genel olarak iç açıcı bir hava durumu mevcuttur. Şanlıurfa’da yapacak birçok şey var. Bu fırsatı değerlendirmenizi öneririm.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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