Şanlıurfa Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 ile 16 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 3 ile 5 derece arasında olacak. Nem oranı %63 civarında olacak. Rüzgar, saatte 12 kilometre hızla esecek.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Gündüz sıcaklıklar 14 ile 16 derece arasında değişecek. Bu da hafif üst giysiyle dışarıda vakit geçireceğiniz anlamına geliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 3 ile 5 derece olacağı için kalın giyinmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Mart Cuma günü hava sıcaklığı 15 ile 17 derece arasında olacak. 14 Mart Cumartesi günü ise 14 ile 16 derece arasında seyredecek. Cumartesi günü hava bulutlu ve hafif yağmurlu geçebilir. 15 Mart Pazar günü hava sıcaklığı 14 ile 17 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün yaşanması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun olacak. Ancak Cumartesi ve Pazar günleri hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacak. Bu saatlerde kalın giysiler giymeniz önerilir.

Şanlıurfa'da 12 Mart Perşembe günü hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları hafif yağmurlu günler dışında genellikle uygun kalacak. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun hazırlık yapmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.