Katlanabilir iPhone'un fiyatı sızdı: iPhone 17 Pro Max'i ikiye katlayacak!

İddiaya göre, Apple'ın Eylül'de tanıtması beklenen katlanabilir iPhone'u iPhone Fold'un depolama seçenekleri ve yaklaşık fiyatları sızdırıldı. Buna göre katlanabilir iPhone, iPhone 17 Pro Max'ten neredeyse 2 kat daha pahalı olabilir.

Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasının gözü kulağı Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı kitap tarzı katlanabilir iPhone modeline (iPhone Fold) çevrilmişken, cihaza dair kritik detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Daha önce paylaştığı sızıntılarla tanınan bir kaynak, iddiaya göre Eylül ayında tanıtılması beklenen ilk katlanabilir iPhone'un depolama seçeneklerini ve yaklaşık fiyat etiketlerini paylaştı.

Ortaya çıkan rakamlar, yeni cihazın fiyat açısından mevcut Pro Max serisini dahi gölgede bırakacağını gösteriyor.

Katlanabilir iPhone un fiyatı sızdı: iPhone 17 Pro Max i ikiye katlayacak! 1

İŞTE FİYATLAR

Söz konusu sızıntı kaynağı olan Instant Digital'e göre, Apple iPhone Fold'un depolama kapasitelerini aşağıdaki üç seviyede sunacak:

  • 256GB - Yaklaşık 2,320 dolar
  • 512GB - Yaklaşık 2,610 dolar
  • 1TB - Yaklaşık 2,900 dolar
IPHONE 17 PRO MAX'İN İKİ KATI FİYAT

Apple, iPhone 17 Pro Max'i 1.199 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla satışa sunmuştu. Yukarıdaki bilgilerin doğru olması halindeyse katlanabilir iPhone'un başlangıç fiyatı, iPhone 17 Pro Max'in neredeyse 2 katı olacak.

Son olarak, yukarıda gösterilen fiyatların, mevcut döviz kuru üzerinden Çin yuanından yaklaşık olarak ABD dolarına çevrilmiş fiyatlar olduğunu ve nihai fiyatları yansıtmadığını belirtelim. Bu nedenle, bu fiyatları yaklaşık rakamlar olarak değerlendirmek en doğrusu.

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon iPhone katlanabilir telefon
