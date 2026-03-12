Katlanabilir iPhone'un fiyatı sızdı: iPhone 17 Pro Max'i ikiye katlayacak!

Teknoloji dünyasının gözü kulağı Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı kitap tarzı katlanabilir iPhone modeline (iPhone Fold) çevrilmişken, cihaza dair kritik detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Daha önce paylaştığı sızıntılarla tanınan bir kaynak, iddiaya göre Eylül ayında tanıtılması beklenen ilk katlanabilir iPhone'un depolama seçeneklerini ve yaklaşık fiyat etiketlerini paylaştı.

Ortaya çıkan rakamlar, yeni cihazın fiyat açısından mevcut Pro Max serisini dahi gölgede bırakacağını gösteriyor.

İŞTE FİYATLAR

Söz konusu sızıntı kaynağı olan Instant Digital'e göre, Apple iPhone Fold'un depolama kapasitelerini aşağıdaki üç seviyede sunacak:

256GB - Yaklaşık 2,320 dolar

512GB - Yaklaşık 2,610 dolar

1TB - Yaklaşık 2,900 dolar

IPHONE 17 PRO MAX'İN İKİ KATI FİYAT

Apple, iPhone 17 Pro Max'i 1.199 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla satışa sunmuştu. Yukarıdaki bilgilerin doğru olması halindeyse katlanabilir iPhone'un başlangıç fiyatı, iPhone 17 Pro Max'in neredeyse 2 katı olacak.

Son olarak, yukarıda gösterilen fiyatların, mevcut döviz kuru üzerinden Çin yuanından yaklaşık olarak ABD dolarına çevrilmiş fiyatlar olduğunu ve nihai fiyatları yansıtmadığını belirtelim. Bu nedenle, bu fiyatları yaklaşık rakamlar olarak değerlendirmek en doğrusu.