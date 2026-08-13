HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 13 Ağustos 2026 günü hava sıcaklıkları 27 ile 38 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün geçirecek olan şehirde nem oranının düşük olması sıcaklık hissini artıracak. 14, 15 ve 16 Ağustos'ta da benzer sıcaklıklar yaşanacak. Dışarıda vakit geçirecek olanların bol su tüketmesi ve hafif giysiler giymesi öneriliyor. Güneş koruyucu ürünü kullanmak ve şapka takmak da önemli.

Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe, Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları 27 ile 38 derece arasında olacak. Gün boyunca hava güneşli. Nem oranı ise düşük seviyelerde kalacak. Bu durum sıcaklıkların daha fazla hissedilmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları değişecek. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 24 ile 37 derece arasında olacak. 15 Ağustos Cumartesi 23 ile 34 dereceyi gösterirken, 16 Ağustos Pazar günü ise 22 ile 33 derece arasında seyredecek. Genellikle hava güneşli olacak.

Şanlıurfa'da bu sıcaklıklar altında dışarıda vakit geçirecekler bol su tüketmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürün kullanmak faydalı. Şapka takmak da önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda bulunmak sağlığı koruyacaktır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'den peş peşe istifa: "Yeni'nin parçasıyım"CHP'den peş peşe istifa: "Yeni'nin parçasıyım"
Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdülerBinlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.