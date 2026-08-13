Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe, Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları 27 ile 38 derece arasında olacak. Gün boyunca hava güneşli. Nem oranı ise düşük seviyelerde kalacak. Bu durum sıcaklıkların daha fazla hissedilmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları değişecek. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 24 ile 37 derece arasında olacak. 15 Ağustos Cumartesi 23 ile 34 dereceyi gösterirken, 16 Ağustos Pazar günü ise 22 ile 33 derece arasında seyredecek. Genellikle hava güneşli olacak.

Şanlıurfa'da bu sıcaklıklar altında dışarıda vakit geçirecekler bol su tüketmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürün kullanmak faydalı. Şapka takmak da önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda bulunmak sağlığı koruyacaktır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak önemlidir.